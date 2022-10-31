Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на постановление правительства о помощи украинцам, которое вступает в силу 1 ноября. Выплаты назначаются гражданам, ранее не зарегистрированным как внутренне перемещенные лица.

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Часть средств грантодателей будет передана областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, а также эвакуацию граждан с опасных территорий и обустройства мест их размещения.

Размер единовременной помощи будет составлять:

дети и лица с инвалидностью – 3000 гривен ;

; все остальные категории – 2000 гривен .

Как происходит перевод средств жителям уволенных населенных пунктов:

местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграцию;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Также Мининтеграции будет финансировать гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий:

продукты питания,

вещи первой необходимости,

средства гигиены,

теплая одежда на зиму.

Как будут начислены средства эвакуируемым:

Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;

Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.

Помощь от международных организаций

Украинские ВПЛ также могут получить помощь от международных гуманитарных организаций. Программы поддержки для украинцев были разработаны ООН, Красным Крестом, Международной организацией по миграции и другими. Что нужно для того чтобы получить выплаты, подробно рассказываем в статье .

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