Откуда у Ocean Plaza долг на 200 миллионов долларов

Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь". Деньги для приобретения Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.

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Сумма кредита составила 150 миллионов долларов, с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Кто был владельцем компании Ethoder тогда, неизвестно, но сейчас эта компания принадлежит Ротенбергам.

Как известно, Ротенбергам принадлежит 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь".

Что известно о долге Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО "ИС Лыбидь" выплатило 249,8 миллионов долларов процентов.

Вследствие этого государство недополучило более 61 миллиона долларов налогов.

Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры на Кипре.

Интересно! В 2014 году, во время войны и аннексии Крыма Россией, Ротенберг подстраховался, заложив здание Ocean Plaza под 150 миллионов долларов. Эта схема обычно используется для защиты от рейдерства, но в этом случае ее применили для защиты от национализации.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд принял историческое решение и сделал первый шаг к национализации Ocean Plaza. Впрочем, национализация корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь"" сделала государство должником Ротенберга на сумму более 200 миллионов долларов (150 миллионов долларов кредита и еще более 50 миллионов долларов процентов).

Можно ли что-то сделать с долгом

Чтобы Ротенберг действительно лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и Фонд госимущества должны осуществить несколько шагов:

подать иск об изъятии в доход государства права требования по кредиту к компании, которая на 50% принадлежит государству;

после этого долг будет списан, на торги выставляется чистое юрлицо без долгов, и только тогда можно будет говорить о справедливых рыночных условиях аукциона по приватизации.

Как рассказало 24 Каналу источник, знакомый с ситуацией, Минюст в течение двух лет не подавал иск о взыскании. Однако, 11 июня иск таки был подан.

У Фонда госимущества есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

Выставить на аукцион "неочищенный" актив, позволив новым владельцам ТРЦ самостоятельно разбираться с долгами перед Ротенбергами. Очистить актив путем применения санкций по кредиту и взыскания прав требования в доход государства по решению суда. Внести государством права требования по ипотеке в уставный капитал ООО "ИС Лыбидь".

Кстати! Стартовая цена Ocean Plaza на аукционе составит 1,65 миллиарда гривен.