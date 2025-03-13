Обыски начаты: полиция пришла к моделям OnlyFans и начала изымать имущество

Работники Национальной полиции проводят обыски у украинских моделей OnlyFans. Информацию о моделях сначала получила Государственная налоговая служба.

Обыски дома у модели OnlyFans

Далее она дошла до Бюро экономической безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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Так одна из моделей, у которой прошли обыски, представилась "гражданкой С" и сообщила, что 11 марта в ее дом пришли следователи Национальной полиции. События произошли в Харькове.

В распоряжении редакции УП есть копия постановления суда, где говорится о том, что обыски проходят по делу, которые возбуждены по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса. А это ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с получением дохода в крупном размере.

Девушка рассказала, что полицейские забрали ноутбук мужа, флешки и 200 тысяч долларов, которые были в доме. И эти средства она планировала обменять на гривну для уплаты налогов за 2023 год, в частности заблаговременно договорилась с банком об обмене денег.

Гражданка С” сказала, что имеет такое впечатление, что “они прослушивали разговоры, потому что знали, когда нужно прийти, чтобы деньги были дома". В то же время на ее просьбу не арестовывать средства следователи якобы предложили заплатить около половины этой суммы (100 тысяч долларов) в качестве взятки.

В частности, в постановлении суда говорится о том, что девушку подозревают в предложениях о работе женщинам, “что заключается в ведении переписки и создании контента порнографического характера с последующим распространением вышеупомянутого контента в г. Харькове через сеть Интернет". Девушка же отрицает, что использует наемный труд.

Согласно ее словам, во время обыска следователь показал ей и ее мужу список лиц, в отношении которых правоохранители уже собирают доказательства по делам об изготовлении порно. Гражданка С. добавила, что он листал этот список и "просто не заканчивался".

Девушка отметила, что во время обысков следователь сказал, что по большинству моделей OnlyFans, которые находятся в Харькове, правоохранители уже собрали достаточно доказательств. Мол, они уже якобы осуществили "контрольные закупки" контента.

Заметьте! ЭП обратилась в пресс-службу Нацполиции с просьбой предоставить комментарий по ситуации, но по состоянию на момент выхода материала ответа не получила.

Как Нацполиция могла узнать о моделях OnlyFans

По словам "гражданки С.", вероятно, что полиция могла получить данные об объемах заработков. Эти данные украинская налоговая получила еще осенью 2024 года.

По решению суда, доступ к этой информации получило и Бюро экономической безопасности. Оно начало проводить обыски у моделей, которые заработали больше всего денег, среди которых тогда была и "гражданка С.".

ЭП пишет, что получила копию повестки на допрос, которую БЭБ отправила другой модели OnlyFans. У этой девушки Бюро экономической безопасности успело провести обыск и изъять имущество.

В повестке формальным основанием следственных действий является расследование правонарушения по статье 301 УК (а это не в подследственности БЭБ). Комментируя эту ситуацию в БЭБ заявили, что гражданки, которых там допрашивали, просто "неправильно поняли".

После того, как история с обысками у моделей OnlyFans стала публичной, БЭБ якобы неформально согласилась не продолжать следственных действий до тех пор, пока в Украине не примут законопроект о декриминализации порно,

– говорится в материале.

Интересно! О существовании такой договоренности изданию ЭП сообщали собеседники среди моделей OnlyFans и депутаты Верховной Рады.