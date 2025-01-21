Количество танкеров в российском порту растет из-за санкций

В частности 10 января администрация Байдена ввела санкции против 161 нефтяного танкера и важных трейдеров и страховых компаний, привлеченных к российской экспортной программе, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Фьючерсы на нефть резко выросли. Причиной является то, что рынок оценивал последствия этого решения для поставок.

По состоянию на сейчас у российского тихоокеанского порта простаивают девять нефтяных танкеров. Так в обычное время здесь находится лишь несколько судов. Кроме того, еще 11 танкеров или направляются в порт, или недавно покинули его.

Исторически известно, что санкции США наносят серьезный удар по танкерам, которые транспортируют российскую нефть. Трейдеры и судовладельцы, которые отслеживают экспорт из порта, считают, что в случае значительного влияния санкций на Козьмино Москва может столкнуться с дефицитом судов,

– говорится в материале.

Заметьте! Издание отмечает, что трейдеры внимательно ищут любые признаки перебоев в поставках российской сырой нефти и топлива. Объемы этого экспорта были на уровне с Саудовской Аравией как крупнейшей морской экспортной программой в мире в прошлом году.

Работа с санкционными грузами

Однако еще до санкций, введенных 10 января, китайский порт Шаньдун предупредил компании об осторожности в работе с "санкционными" грузами. Более того, несколько азиатских трейдеров заявили, что считают возможным избежание черного списка покупателями в этом регионе.

В то же время чиновник в Индии предупредил, что санкционированные танкеры будут заблокированы.

Важно! Запрет не распространяется на грузы, собранные до 10 января и доставленные до 12 марта.

К чему может привести дефицит судов

По данным анализа Bloomberg, с декабря 2024 года до 10 января 2025 года экспорт ESPO поддерживали 27 танкеров. В частности дефицит судов может:

замедлить загрузку и экспорт из Козьмино;

заставить Москву ограничить поставки.

Единственным танкером, против которого были введены санкции США и который позже загрузил груз ESPO, стал "Ли Бай". Он остается на якоре возле Козьмино после завершения загрузки в субботу,

– пишет издание.

Санкционированный "Залив Байкал" принял груз нефти марки Sakhalin Blend с проекта "Сахалин-2" 11 января. Он завершил разгрузку в Ляньюньгане в воскресенье, что может свидетельствовать о нарушении санкций.

В то же время другие танкеры могут спешить в Козьмино, чтобы помочь решить логистическую проблему.

Интересно! На прошлой неделе "Бхилва" повернула обратно в Индийском океане и направляется к проливу Малакка после того, как коротко указала своей целью Козьмино.