Доходы России: как агрессор теряет средства

Доход российского бюджета напрямую зависит от цены на энергоносители. Однако после вторжения страны-агрессора в Украину санкции Запада, направленные прежде всего на нефть и газ, значительно урезали способность наполнять бюджет России. Как страна-террорист каждый день все больше теряет свои финансовые ресурсы – читайте в материале 24 Канала.

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Нефтяные доходы

В 2023 году заработали все нефтяные санкции и эмбарго в отношении российского сырья. В результате дефицит бюджета безумно вырос. Как сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, по состоянию на январь-май 2023 недополученная сумма составляет 3,4 триллиона рублей. Это даже больше, чем запланированный на весь год дефицит в 2,9 триллиона рублей.

За январь-май этого года доходы России упали на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

– добавил политик.

Российский бюджет на 2023 год запланирован с доходом от нефти на уровне 70 долларов за баррель. Но в этом году она торгуется значительно ниже из-за установленной предельной цены в 60 долларов за баррель.

Справка: на карте приведена разница цен на нефть Brent (эталонный сорт нефти, добываемый в Северном море) и нефти Urals (эталонный сорт нефти, который используется как основа для ценообразования российской экспортной нефтяной смеси) с января 2022 года по июнь 2023 года.

В то же время по данным KSE Instutute, за первые три месяца 2023 года, формальные доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов оценивают в 39 миллиардов долларов. Если сравнить эти показатели с данными 2015 – 2017 годов, то за I квартал 2016 года Россия получила 24 миллиарда долларов.

Но здесь важно добавить, что сейчас россияне продают нефть и газ преимущественно не в долларах, а индийских рупиях, китайских юанях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, с этими валютами они почти ничего не могут сделать.

Газовые доходы

Что касается газа, то по разным оценкам Россия может в 2023 году потерять от 26,5 до 40 миллиардов долларов экспортной выручки. И все это из-за потери рынков ЕС и падения цен на газ "Газпром".

Обратите внимание, согласно данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года.

Расходы на войну как треть доходов за 2021 год

Вместо того, чтобы тратить средства на развитие своей страны, россияне спускали миллиарды долларов на ведение войны в Украине. Следовательно, по данным Forbes, которые обнародовали в феврале 2023 года, агрессор за год войны потратила 114,4 миллиарда долларов. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

Добавим, что в сумму входят только расходы на войну, не считая экономических и косвенных потерь.

На обеспечение войск страна потратила около 36 миллиардов долларов в год, из которых почти 17 миллиардов ушло на ракеты.

Компенсация в результате гибели или ранения составила 29,1 миллиарда долларов.

Зарплаты военным обошлись в 24,7 миллиарда долларов.

В то же время стоимость всей российской техники, уничтоженной и захваченной украинскими военными, составила почти 25 миллиардов долларов.

По подсчетам просветительского проекта от аналитического центра CASE Украина, по состоянию на март этого года Россия выпустила по территории Украины 821 ракету, а это уже 7,4 миллиарда долларов в целом.

В ночь на 16 мая, когда прошла очередная ракетная атака, агрессор потратил не менее 119,08 миллиона долларов. А всего за май было совершено 18 массированных атак.

Согласно информации от британской разведки, в конце весны 2023 суммы расходов увеличились еще на 9,2%. А общий показатель достиг 86,4 миллиарда долларов. Это 4,1% от ВВП России. Эти реальные расходы могут быть еще больше, ведь Россия еще с февраля 2022 года увеличила использование секретных статей бюджета.

Впрочем, россияне в долгосрочной перспективе могут столкнуться с проблемами финансирования расходов на оборону. Идет речь о том, что отток капитала из страны за время ведения полномасштабной войны в Украине рекордно возрос. Бизнес и население бегут из России, оставляя все меньше средств внутри страны.

Сбежали из России

Роксолана Пидласа, глава комитета Рады по вопросам бюджета, рассказала 24 Каналу, что западные компании, продающие свои активы и выводящие их за границу, являются частью оттока капитала из России.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Поскольку о выходе с российского рынка заявили преимущественно компании, основанные в странах ЕС или G7, которые наложили санкции на Россию, вывод капитала происходит в эти страны. Но правительство агрессора всячески мешает этому процессу. Им важно, чтобы компании оставались в стране, в первую очередь потому, что отток капитала ослабляет рубль – снижает его курс по отношению к другим валютам.

В то же время из-за этого на западные компании начало давить российское правительство. Еще в марте 2022 года российские силовики запугивали офисы международных компаний, желавших выйти с рынка. А сейчас продажа активов уже согласовывается указами Путина – например, группа компаний "Мерседес" должна была получить персональное разрешение на то, чтобы продать часть своего бизнеса российскому "Автодому".

В декабре прошлого года Кремль ввел правила, требующие от российского правительства проводить оценку рыночной стоимости любых активов, которые хочет продать иностранная компания, после чего заставлять продавца продавать за 50% стоимости этого актива. Поэтому некоторые компании, как например Филип Морис, заявляли о том, что они "сомневаются, что смогут выйти с российского рынка, поскольку имеют обязательства перед своими акционерами",

– добавляет Пидласа.

В июне этого года в западных СМИ появились новости о тайном указе Путина, позволяющем национализацию активов иностранных компаний и новые жесткие условия для выхода из рынка. Теперь, если инвестор хочет продать свои активы, должно выполняться несколько условий:

Покупать могут только россияне и полностью российские компании.

Государство имеет право "первой брачной ночи", то есть право национализировать.

50% скидки от рыночной стоимости, но это было и раньше.

Принудительное отчисление от 5 до 10% стоимости сделки в российский бюджет.

Кроме того, конечно, сложность состоит в том, что из-за санкций нет западных покупателей для этих активов в России. Поэтому, например, французский банк Société Générale продал свой бизнес олигарху Потанину, а Renault отдали 68% акций АвтоВАЗа государственной компании за 1 рубль.

Заметьте, что по данным иностранных медиа, в настоящее время около 2 000 компаний ждут разрешения продать свои активы и покинуть Россию.

И не только компании, но и сами россияне со своими деньгами

В 2022 году за I квартал чистый отток квартала из России составил 64,2 миллиарда долларов. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Центробанк агрессора. В то же время общий годовой показатель оттока мог составить не менее 300 миллиардов долларов.

Впрочем, как всегда российские власти спрогнозировали совсем другой показатель, гораздо более скромный – на уровне 251 миллиарда долларов за 2022 год. Речь идет об оттоке как инвестиций, а это средства бизнеса, так и оттоке средств россиян.

Интересно, что по данным Нацбанка Грузии, в 2022 году россияне совершили денежные переводы в Грузию на примерно 2 миллиарда долларов. Кроме того, как рассказывают в грузинских СМИ, российские внештатные сотрудники за год перевели на грузинские банковские карты около 1,32 миллиарда долларов. Если сравнивать это с данными в 2021 году, то это на 5325% больше.

Информацию о примерно 2 миллиардах долларов подтверждает и первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили в разговоре с 24 Каналом.

Валерий Чечелашвили Первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа Эти средства для страны, у которой бюджет состоит из 6 миллиардов долларов, достаточно значительная сумма. При этом речь идет только о банковских переводах. Я думаю, что кроме этого были еще и средства, которые они привезли как "кэш в карманах".

Согласно предположениям Центробанка России, в этом году чистый отток капитала может составить 124 миллиарда долларов. Вероятно, показатель может быть гораздо больше. Для сравнения, в 2021 году эта сумма составила всего 74 миллиарда долларов.

Однако факт остается фактом: начавшаяся война в Украине негативно повлияла на экономическую состоятельность страны. Такие высокие показатели вывода россиянами средств из страны означает только одно – население не доверяет банкам и властям.

Напомним, что Запад ввел против России уже 10 пакетов санкций в результате полномасштабного вторжения в Украину. Они направлены прежде всего на крах экономику страны-террористки, где вывод капитала – заложен в первоначальный "дизайн" этих мер.

В конечном счете главной целью является оставить Россию без денег, ведь чем меньше средств, тем быстрее они закончатся. Это повлечет и неспособность финансировать войну против Украины.

Как сообщает специальный посланник Евросоюза по вопросам имплементации санкций Дэвид О'Салливана, передает Politico, акцент будущего 11 пакета санкций будет направлен на предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение действующих ограничений.