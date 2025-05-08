Кому предусмотрен "пакет малыша"

Родители, у которых родился ребенок, имеют право выбора между одноразовой помощью и денежной компенсацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Решение о назначении компенсации принимают структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения на основании заявления одного из родителей, у которых родился ребенок.

В случае их отсутствия оформить помощь могут патронатные воспитатели, приемные родители или опекуны новорожденного ребенка.

Важно! Размер денежной компенсации составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. В этом году эта сумма должна составлять не менее 7 689 гривен.

Какие документы необходимы

Заявление о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" с указанием текущего счета со специальным режимом использования открыт в "Приватбанке";

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Вид на постоянное (временное) проживание, или удостоверение беженца, или удостоверение лица, которая нуждается в дополнительной защите;

Копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Заявление и документы можно подать в исполнительный орган сельского, поселкового совета, ЦНАПа.