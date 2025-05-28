Могут ли лишить субсидии, если получил "пакет малыша"

В 2025 году родители новорожденного ребенка могут получить помощь от государства –"пакет малыша". Стало известно, будет ли учитывать Пенсионный фонд эти средства при назначении субсидии для семьи.

Учитывается ли "пакет малыша" при назначении субсидии

Пенсионный фонд Украины предоставил официальные разъяснения относительно того, как государственная помощь семьям новорожденных малышей влияет на назначение им субсидий, сообщает 24 Канал.

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По информации ПФУ,"пакет малыша" – это единовременное пособие семьям, в которых только что родился ребенок. Поскольку она выплачивается только один раз, то не будет учитываться при назначении субсидии для домохозяйства.

Такая единовременная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 632 от 22,07.2020,

– заявили в ПФУ.

Важно! В 2025 году родители новорожденных могут получить “пакет малыша” в натуральной форме, то есть набор вещей для ребенка. Или же они могут оформить денежную компенсацию в размере трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет – 7 689 гривен.

Кто имеет право оформить субсидию

Субсидия – это помощь гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Она зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи на одного человека. Также имеют значение нормы потребления.

Оформить жилищную субсидию имеют право:

один из лиц, зарегистрированных в доме или квартире;

человек, который арендует жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по определенному адресу (например, справку ВПЛ).

несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, по заявлению опекуна;

недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна.

Стоит знать! При назначении субсидии учитывают доходы всех лиц, которые зарегистрированы в доме или квартире. Если в составе домохозяйства или доходах семьи произошли изменения, получатели субсидии обязаны сообщить об этом в течение 30 дней.