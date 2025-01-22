Токен пастора Трампа

Уже на следующий день после запуска стоимость токена обвалилась почти на 100%, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пастора в Х.

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Криптовалюта $Lorenzo появилась на бирже в понедельник с начальной ценой 0,0002882 доллара. Лидер Церкви 180, в видеообращении на платформе Х призвал своих сторонников поддержать его токен.

Я хочу, чтобы вы смогли увидеть, как политика становится явной, не только в молитвах за политические собрания, но мы видим, как мы становимся руками и ногами Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы сделали мне одолжение – пошли и купили эту монету, чтобы мы могли осуществить то, к чему Бог призвал нас на нашей Земле,

– отметил пастор.

Лоренцо Сьюэлл отметил, что средства, полученные от продажи токена, будут направлены на финансирование проектов его служения. По его словам, эти проекты предусматривают обеспечение транспортом, жильем, образованием и медицинскими услугами.

Мемкоин потерял почти 100% стоимости

Токен быстро привлек внимание инвесторов и вырос на 18,871% в течение первых двух часов. Рыночная капитализация монеты достигла 314 430 долларов, а объем торгов за сутки составил впечатляющие 38,62 миллиона долларов.

Менее чем за 24 часа токен $Lorenzo потерял 93% своей максимальной рыночной стоимости. Ранее она достигала 4,5 миллиона долларов.

Напомним! Дональд Трамп недавно представил собственный мемкоин, который вызвал значительный интерес на рынке криптовалют. Впоследствии к инициативе присоединилась и его жена Мелания Трамп, запустив собственный токен. Запуск мемкоина Мелании состоялся после того, как официальная криптовалюта Дональда Трампа достигла пика рыночной капитализации в 15 миллиардов долларов, но вскоре потеряла почти 40% своей стоимости.