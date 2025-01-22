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22 января 2025, 16:26
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Пастор Трампа запустил собственный мемкоин $Lorenzo

Дарья Подвышенная

Пастор, который благословлял инаугурацию Трампа, создал мемкоин, который за сутки потерял почти всю свою стоимость. Преподобный Лоренцо Сьюэлл, после произнесения молитвы на инаугурации президента Дональда Трампа, анонсировал запуск криптовалюты $Lorenzo.

Токен пастора Трампа

Уже на следующий день после запуска стоимость токена обвалилась почти на 100%, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пастора в Х.

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Криптовалюта $Lorenzo появилась на бирже в понедельник с начальной ценой 0,0002882 доллара. Лидер Церкви 180, в видеообращении на платформе Х призвал своих сторонников поддержать его токен.

Я хочу, чтобы вы смогли увидеть, как политика становится явной, не только в молитвах за политические собрания, но мы видим, как мы становимся руками и ногами Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы сделали мне одолжение – пошли и купили эту монету, чтобы мы могли осуществить то, к чему Бог призвал нас на нашей Земле,
– отметил пастор.

Лоренцо Сьюэлл отметил, что средства, полученные от продажи токена, будут направлены на финансирование проектов его служения. По его словам, эти проекты предусматривают обеспечение транспортом, жильем, образованием и медицинскими услугами.

Мемкоин потерял почти 100% стоимости

Токен быстро привлек внимание инвесторов и вырос на 18,871% в течение первых двух часов. Рыночная капитализация монеты достигла 314 430 долларов, а объем торгов за сутки составил впечатляющие 38,62 миллиона долларов.

Менее чем за 24 часа токен $Lorenzo потерял 93% своей максимальной рыночной стоимости. Ранее она достигала 4,5 миллиона долларов.

Напомним! Дональд Трамп недавно представил собственный мемкоин, который вызвал значительный интерес на рынке криптовалют. Впоследствии к инициативе присоединилась и его жена Мелания Трамп, запустив собственный токен. Запуск мемкоина Мелании состоялся после того, как официальная криптовалюта Дональда Трампа достигла пика рыночной капитализации в 15 миллиардов долларов, но вскоре потеряла почти 40% своей стоимости.