Пенсия за выслугу лет для медиков: кто может получать сразу два вида выплат

Отдельные категории украинцев могут получать пенсию за выслугу лет и уходить на отдых раньше. Среди них – часть медицинских работников.

Кто из медиков может выйти на пенсию за выслугу лет

Льготная пенсия за выслугу лет назначается медицинским работникам, которые работают на должностях и в учреждениях и организациях из специального перечня, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этот перечень относятся врачи и средний медицинский персонал независимо от должностей, а также провизоры и фармацевты. Медики имеют право на такие выплаты независимо от возраста при наличии:

не менее 29 лет специального стажа – в период выхода на пенсию с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года;

не менее 29,5 года специального стажа – в период выхода на пенсию с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2023 года;

не менее 30 лет специального стажа – в период выхода на пенсию с 1 апреля 2024 года и в дальнейшем.

Период работы до 1 января 2004 в этих учреждениях засчитывается в стаж работы в двойном размере:

лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения;

в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом;

в других инфекционных заведениях (отделениях) здравоохранения;

в патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения;

в заведениях по оказанию психиатрической помощи.

Какой размер пенсии за выслугу лет медикам

Пенсии за выслугу лет назначаются в размерах, установленных статьями 19 и 21 Закона №1788 для пенсий по возрасту. Пенсии по возрасту назначаются в размере 55% заработка, но не ниже минимального размера пенсии.

Расчет пенсии за выслугу лет медицинским работникам ПФУ определяет в соответствии со статьей 27 Закона № 1058-IV по формуле, зависящей от стажа и размера заработной платы. Он учитывает среднемесячный заработок, который лицо получало перед обращением за пенсией.

Среднемесячный заработок ПФУ берет за любые 60 календарных месяцев работы подряд на протяжении всей трудовой деятельности независимо от перерывов в работе.

Можно ли продолжать работать после назначения пенсии за выслугу лет

Иногда медработники желают продолжить работать и после того, как им была начислена пенсия за выслугу лет. Однако в таком случае они должны знать особенности трудоустройства и выплаты такой пенсии.

Пенсия за выслугу лет медикам назначается после увольнения с работы, которая дает право на эту пенсию. Лицо, которому назначена медицинская пенсия за выслугу лет, имеет право работать на работе, дающей право на этот вид пенсии. Однако выплачивать пенсию за выслугу лет медработнику прекратят.

Чтобы получать пенсию за выслугу лет, лицо должно работать на должности и в заведении, которых не предусматривает перечень, или не работать вообще. Так врачи и медицинские сестры, которым начисляется пенсия за выслугу лет, могут работать:

техническими служащими, регистраторами медицинскими, сестрами-хозяйками;

рабочими-дезинфекторами, младшими медицинскими сестрами по уходу за больными, младшими медицинскими сестрами, санитарками-буфетчицами, фасовщиками медицинских изделий и т.д;

В таком случае работники будут получать как заработную плату, так и пенсию за выслугу лет.