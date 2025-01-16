Почему вырос интерес к криптовалютам

Среди крупнейших инвесторов в криптовалюты на фондовом рынке США есть пенсионные программы штатов Висконсин и Мичиган, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также УБД и ветеранам войны выплатят 1500 гривен: куда можно потратить средства

Пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также начали вкладывать небольшие суммы в биткойн через инвестиционные фонды или деривативы.

Эксперты объясняют такую активность прошлогодним резким ростом стоимости биткойна, которая превысила 100 000 долларов, что заинтересовало даже самых осторожных инвесторов.

Интересно! Аналитики криптовалют ожидают дальнейшего удвоения цены биткойн в этом году. Это связывают с политикой новой администрации во главе с Дональдом Трампом, которая обещает сделать США ведущей страной в сфере криптовалют и снизить регуляторное давление на отрасль.

Пенсионные фонды снова инвестируют в криптовалюты

Большинство пенсионных фондов используют регулируемые биржевые инвестиционные фонды, которые были одобрены в прошлом году. Такие фонды инвестируют в криптовалюты от имени инвесторов и отслеживают изменения стоимости токенов.

Инвестиционные фонды также растут:

В конце сентября Инвестиционный совет штата Висконсин стал 12-м по величине акционером Bitcoin-ETF компании BlackRock. Доля фонда сейчас оценивается примерно в 155 миллионов долларов после роста стоимости актива на 50% за квартал.

Штат Мичиган занимает шестое место среди акционеров Ethereum-ETF компании Grayscale, владея долей стоимостью 12,9 миллиона долларов по состоянию на ноябрь. Кроме того, Мичиган является 11-м по величине владельцем ETF ARK 21Shares Bitcoin, управляемого инвестором Кэти Вуд, который вырос на 14% после выборов.

К слову! Возвращение пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюты произошло после значительных потерь, которых они понесли во время кризиса на рынке два года назад.