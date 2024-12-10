Биткоин опустился: цена составляет уже не 100 тысяч долларов

На прошлой неделе курс биткойна впервые в истории превысил цену в 100 тысяч долларов. Однако на сегодня стоимость криптовалюты упала на несколько тысяч долларов.

Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 10 декабря курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 97,01 тысячи доллара за монету (-2,52% за сутки);

(BTC) – 97,01 тысячи доллара за монету (-2,52% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,72 тысячи доллара за монету (-4,95% за сутки).

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Почему биткойн подорожал до 100 тысяч

В The Washington Post еще ранее сообщали, что подорожание до суммы в 100 тысяч долларов связано с новым назначением, которое сделал Трамп. Речь идет о том, что Пол Аткинс будет новым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В то же время чиновник Джером Пауэлл сравнил золото и биткойн, где назвал последнее конкурентом.

Джером Пауэлл Председатель Федеральной резервной системы США Люди используют биткойн, как спекулятивный актив. Он как золото, только он виртуальный, он цифровой. Люди не используют его как форму платежа или средство сбережения. Он очень волатильный. Он не конкурент доллару, он действительно конкурент золоту.

В то же время по словам криптоаналитика Бретта Кноблаух, подорожание биткойна связано с политикой новоизбранного президента США и его администрации.