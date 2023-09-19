Подарки по-новому
Делать подарки близким становится еще приятнее и проще благодаря современным решениям типа подарочных карт. Криптобиржа WhiteBIT снова идет в ногу с тенденциями, реализовав продажу цифровых Gift-карт на своей платформе за криптовалюту.
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Множество брендов доступны в виде Gift-карт, они насчитывают как популярные стриминговые сервисы, так и шопинг-платформы.
Как заказать карту
- Для этого нужно открыть раздел "Gift-карты" на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо".
- Обязательно воспользуйтесь фильтром и выберите страну проживания или человека, который получает карту. Это позволит выбрать именно те сервисы, которые действуют на территории будущего пользователя карты.
- Выбрать карту из перечня доступных сервисов и указать сумму, которая будет служить номиналом Gift карты. Для удобства можно также использовать фильтр и выбрать карту по нужной категории.
- При покупке карты обращайте внимание на способы использования. Gift-карта доступна офлайн, онлайн или же офлайн и онлайн одновременно.
- Оплатить Gift-карту криптовалютой прямо с Основного баланса на бирже.
- После оплаты карту можно найти на главной странице в разделе "Продукты", "Мои Gift-карты".
Дальше дело за вами – карточку можно либо перевести другому пользователю, скопировав ссылку, либо оставить ее себе.
WhiteBIT – одна из самых крупных криптобирж Европы, которая предлагает широкий набор торговых инструментов, 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. По состоянию на сентябрь 2023 года биржа насчитывает более четырех миллионов пользователей.
- Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более 2,5 миллиарда долларов.
- Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".
- Из последних масштабных обновлений компании – запуск собственного блокчейна WB Network и платформы для голосования и листинга новых криптопроектов WhiteBIT Launchpad.
- И цифровые Gift-карты от WhiteBIT – еще один пример применения криптовалюты, доказывающий пользу и практичность цифровых активов в повседневной жизни. Ждем предстоящих обновлений.