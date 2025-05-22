Как подорожал биткойн в мае
По итогам азиатских торгов, биткойн достиг 110 707 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Обратите внимание! Впоследствии произошла частичная корректировка этой валюты.
Почему подорожал биткойн:
- рост стоимости крипты может быть связан с продвижением в Сенате США законопроекта о регулировании так называемых стейблкоинов (принятие такого решения должно увеличить правовую определенность на крипторынке);
- высокий спрос от компании Strategy Майкла Сейлора.;
- значительная активность других весомых цифровых активов.
Это медленное, но стабильное продвижение к новым историческим максимумам. Спрос на BTC со стороны SPAC и PIPE-сделок не исчерпывается, что проявляется в премиях на спотовые цены на Coinbase
– сообщает глобальный соруководитель направления рынков в FalconX Ltd Джошуа Лим.
В свою очередь аналитик IG Тони Сайкамора отмечает, что нынешний рост является лишь началом Он напомнил о том, что в январе биткойн "падал" до 75 тысяч долларов.
Чтобы начался новый этап роста до 125 тысяч долларов, необходимо стабильное закрепление выше уровня 110 тысяч,
– говорит Сайкамора.
Интересно, что такой рост биткойна возник перед подготовкой Трампа к ужину с человеком, который владеет наибольшим количеством его мемкоинов.