Как подорожал биткойн в мае

По итогам азиатских торгов, биткойн достиг 110 707 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Все под контролем: что происходит с курсом злотого сегодня

Обратите внимание! Впоследствии произошла частичная корректировка этой валюты.

Почему подорожал биткойн:

рост стоимости крипты может быть связан с продвижением в Сенате США законопроекта о регулировании так называемых стейблкоинов (принятие такого решения должно увеличить правовую определенность на крипторынке);

высокий спрос от компании Strategy Майкла Сейлора.;

значительная активность других весомых цифровых активов.

Это медленное, но стабильное продвижение к новым историческим максимумам. Спрос на BTC со стороны SPAC и PIPE-сделок не исчерпывается, что проявляется в премиях на спотовые цены на Coinbase

– сообщает глобальный соруководитель направления рынков в FalconX Ltd Джошуа Лим.

В свою очередь аналитик IG Тони Сайкамора отмечает, что нынешний рост является лишь началом Он напомнил о том, что в январе биткойн "падал" до 75 тысяч долларов.

Чтобы начался новый этап роста до 125 тысяч долларов, необходимо стабильное закрепление выше уровня 110 тысяч,

– говорит Сайкамора.

Интересно, что такой рост биткойна возник перед подготовкой Трампа к ужину с человеком, который владеет наибольшим количеством его мемкоинов.