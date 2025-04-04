В Польше поразили желание купить или арендовать порт в Одессе

Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе, чтобы получить доступ к Черному морю для экспорта своего и европейского зерна. Такую идею высказал заместитель министра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак.

Кроме того Колодзейчак в программе "Gość Wydarzeń" высказал мнение, что польские компании должны иметь возможность пользоваться полумиллионом гектаров земли в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Зачем полякам украинская земля и порты

Чиновник отметил, что укрепление торговых отношений ЕС с Украиной и странами Меркосур (Южной Америки) может быть выгодным для Европы, если разгорится торговая война между ЕС и США.

По его словам, Польше нужно договориться с украинцами об аренде, например, на 50 лет или о покупке прибрежной территории, где поляки смогут иметь свой зерновой порт.

Такое место, по мнению Колодзейчака, могло бы появиться, например, в Одессе.

Туда будет ехать польское и европейское зерно. Таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где средняя цена за тонну пшеницы на 100 злотых выше из-за более низких затрат на транспортировку в страны Африки,

– пояснил чиновник.

Он убеждал, что поляки могли бы узкоколейной железной дорогой, которая есть в Украине, перевозить польское зерно, а также то, которое привозили бы из Западной Европы и хранили бы у себя.

Заместитель министра также заявил, что "боится" вступления Украины в ЕС, "потому что не известно, что тогда будет". "Если бы мы получили хотя бы это: полмиллиона гектаров в Украине для польских животноводческих компаний", – предложил он.

Чиновник отметил, что эти идеи, в том числе и порт, – это его личные инициативы.