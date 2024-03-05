Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому підскочили більш ніж на 80% порівняно з минулим роком і перевищили 10 мільярдів доларів. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, незважаючи на західні санкції.

Минулого місяця надходження до бюджету РФ від податків на нафту і газ склали 945,6 мільярда рублів (10,4 мільярда доларів), повідомило у вівторок Міністерство фінансів РФ.

Податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на цих даних.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну.

Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель у лютому 2023 року.

Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні 60 доларів за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками і постачальниками послуг.

Однак з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб "захистити" грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в 15 доларів за барель для Urals до Brent.