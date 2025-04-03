Популярные криптовалюты упали

Сначала на фоне новости цена биткоина подскочила до 87 900 долларов, однако впоследствии начала снижаться и опустилась до 82 200 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на CoinMarketCap.

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По состоянию на момент публикации актив торгуется на уровне около 83 360 долларов, что на 1% меньше, чем сутками ранее. За неделю биткойн подешевел почти на 4,6%.

Негативная динамика наблюдается и среди других ведущих криптовалют. Наибольшее падение за последние 24 часа зафиксировали в Solana – курс снизился на 4,4%.

Что происходит с другими криптовалютами

FDUSD временно потерял привязку к доллару

2 апреля курс стейблкоина FDUSD упал ниже 0,91 доллара после заявления Джастина Сана о неплатежеспособности кастодиана First Digital Trust. FDT опровергли эти обвинения, назвав их неправдивыми. Курс впоследствии восстановился до 0,99 доллара.

SMBC запустит стейблкоин в 2026 году

Второй по величине банк Японии SMBC планирует выпуск стейблкоина в партнерстве с Ava Labs и Fireblocks. Тестирование стартует во второй половине 2025 года. Это продолжение предыдущих блокчейн-проектов банка.

Bybit закрывает NFT-маркетплейс

Криптобиржа Bybit объявила о прекращении работы своего NFT-маркетплейса 8 апреля. Также будут свернуты платформы Inscription Marketplace и IDO. Причина – оптимизация бизнеса на фоне резкого падения активности на рынке NFT.