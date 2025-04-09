Курс биткойна снизился после введения пошлин Трампа: будет ли падение дальше

После того как 9 апреля 2025 года вступили в силу взаимные торговые пошлины между США и Китаем, рынок криптовалют отреагировал снижением. На фоне роста напряжения курс биткойна просел ниже 75 000 долларов.

Криптовалюты проседают

Впоследствии криптовалюта частично отыграла позиции и на момент публикации торгуется около 77 750 долларов. За последние сутки биткойн подешевел на 2%, а за неделю – почти на 8%, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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После введения взаимных пошлин между США и Китаем большинство топовых криптовалют показали значительное проседание. Больше всего потерял Ethereum – его курс снизился на 5% за сутки и на 20% за неделю.

Общее падение рынка вызвало масштабные ликвидации фьючерсных контрактов: по данным CoinGlass, за сутки ликвидировали более 137 000 трейдеров, а общая сумма потерь составила более 414 миллионов долларов, преимущественно на длинных позициях.

Цена биткойна потенциально может снизиться до 10 000 долларов. По его мнению, это будет результатом глобальной коррекции рынков, чрезмерной спекулятивности и переоцененности активов в криптоиндустрии.

Заметьте! Между тем спотовые биткойн- и Ethereum-ETF за сутки потеряли почти 330 миллионов долларов – только 9 апреля отток из биткойн-фондов составил 326,27 миллиона долларов.