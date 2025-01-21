На сколько подешевела крипта после инаугурации Трампа
Данные CoinGecko свидетельствуют, что криптовалюта Трампа – токен $TRUMP, подешевел за последние сутки на 26%, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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В то же время мем-токен первой леди США Мелании Трамп снизился в цене на 54% за последние 24 часа. Другая популярная крипта за сутки подешевела так:
- Биткойн подешевел на 4% (сейчас он стоит ориентировочно 103 550 долларов).
- XRP – снизился в цене на 6%.
- Ethereum – подешевел на 2%.
Обратите внимание! Мем-токен Мелании Трамп получил название $MELANIA.
Как президентство Трампа повлияет на криптоиндустрию
Криптоинвесторы ожидают, что приход Трампа положительно повлияет на криптоиндустрию. В частности, из-за обещаний новоизбранного президента США – поддержать криптовалюту.
В то же время после инаугурации Трамп не делал конкретных заявлений, относительно крипты. Вероятно, именно отсутствие четких решений новоизбранного президента США и стало причиной удешевления крипты.
Напомним! Ранее Трамп обещал развитие криптоиндустрии через создание федерального хранилища биткоинов и регулярной базы.