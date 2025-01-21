Инаугурация Трампа вызвала удешевление биткойна: что происходит на крипторынке сейчас
Инаугурация Трампа, состоявшаяся 20 января 2025 года, повлияла на крипторынок. Криптовалюта начала постепенно дешеветь.
На сколько подешевела крипта после инаугурации Трампа
Данные CoinGecko свидетельствуют, что криптовалюта Трампа – токен $TRUMP, подешевел за последние сутки на 26%, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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В то же время мем-токен первой леди США Мелании Трамп снизился в цене на 54% за последние 24 часа. Другая популярная крипта за сутки подешевела так:
- Биткойн подешевел на 4% (сейчас он стоит ориентировочно 103 550 долларов).
- XRP – снизился в цене на 6%.
- Ethereum – подешевел на 2%.
Обратите внимание! Мем-токен Мелании Трамп получил название $MELANIA.
Как президентство Трампа повлияет на криптоиндустрию
Криптоинвесторы ожидают, что приход Трампа положительно повлияет на криптоиндустрию. В частности, из-за обещаний новоизбранного президента США – поддержать криптовалюту.
В то же время после инаугурации Трамп не делал конкретных заявлений, относительно крипты. Вероятно, именно отсутствие четких решений новоизбранного президента США и стало причиной удешевления крипты.
Напомним! Ранее Трамп обещал развитие криптоиндустрии через создание федерального хранилища биткоинов и регулярной базы.