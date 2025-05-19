Похищения, избиения и отрезанные пальцы: преступники похищают криптоинвесторов

В разных странах участились случаи похищений и нападений на представителей криптобизнеса и их семьи. Людей избивают, похищают, а в некоторых случаях даже отрезают пальцы – все ради выкупа в криптовалюте.

На владельцев крипты все чаще нападают

Такие нападения называют "отверточными атаками" (wrench attacks), потому что преступники используют простые, но болезненные методы принуждения, вместо сложных компьютерных взломов, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Ранее главной угрозой для богатых в сфере криптовалют были хакеры. Но теперь инвесторы все чаще хранят свои цифровые активы на специальных физических устройствах, отключенных от интернета.

Это затрудняет удаленный взлом, но делает их уязвимыми к нападениям в реальной жизни – ограничения хакинга не действуют против физического насилия.

Во Франции за последние месяцы зафиксировали по меньшей мере пять похищений, связанных с криптовалютой. Подобные случаи произошли и в других странах.

Интересно! В июле в Эстонии едва не похитили австралийского криптомиллиардера – он смог отбиться от нападавших, которые выдавали себя за маляров. А в марте в США на криптоблогера напали в ее доме, и ее муж вынужден был вступить в перестрелку с грабителями, которые требовали ноутбук.

Кто среди жертв

В январе 2024 года соучредителя Ledger Дэвида Балланда и его партнершу похитили из дома во Франции. Нападавшие требовали 10 миллионов евро и прислали видео с отрезанным пальцем в качестве доказательства. Полиция передала часть выкупа, чтобы выиграть время, и впоследствии освободила Балланда. Его партнершу нашли на следующий день после второго перевода.

Поскольку выкуп требовали в криптовалюте tether, которую можно заморозить, компании удалось вернуть около 80% средств. Балланд публично подтвердил нападение и попросил не беспокоить семью.

Мы пережили немыслимую жестокость,

– написал Балланд в соцсетях, призвав уважать приватность его семьи.

В своем профиле на X он временно указал статус: "Пальцы: 9 з 10".

В деле похищения подозревают мужчину, который на тот момент уже сидел в тюрьме за похожее дело. Следствие выясняет, действовал ли он сам, или по чьему-то приказу. Тем временем в Париже похитили еще одного отца криптопредпринимателя – и снова с пытками, видео, шантажом и арестами молодых исполнителей.

Тенденция похищений

Часто жертвами становятся публичные лица, которые демонстрировали роскошь в соцсетях. Так, в 2023 году французскому стримеру Киллиану Десно пришлось заплатить выкуп за отца, которого похитили из дома. После этого многие представители криптосообщества закрывают свои профили и пытаются скрыть адреса из открытых баз.

Кроме того, большие утечки данных – например хак Ledger в 2020 году или утечка из компании Kroll – дают преступникам персональную информацию, которую можно использовать для шантажа. Адреса, телефоны, объемы криптовалют – все это доступно в интернете или на черном рынке.

Интересно! Все чаще применяется doxxing – публикация личных данных с целью давления. Некоторые жертвы уже получали фейковые письма, угрозы, а иногда – и реальные нападения. Сообщество призывает власти ограничить публичность чувствительной информации, чтобы уменьшить риски для инвесторов и их семей.