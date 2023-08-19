Популярность биткойна растет: сеть установила рекорд по количеству транзакций

В этом году личный рекорд транзакций биткойной сетью установил более 600 тысяч. И это всего-навсего за сутки. Это говорит о все большей популярности криптовалюты.

Какой рекорд установил биткойн

Еще в мае этого года биткойн установил рекорд. Он касался количества обработанных транзакций биткойной сетью.

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Тогда за сутки было начислено

Напоминаем, что с начала создания биткойна в 2009 году сеть росла в геометрической прогрессии с точки зрения распространения и технических достижений.

К слову, этот всплеск активности транзакций начался в апреле 2023 года. С тех пор это привело к росту и в дальнейшем. Такая активность связывается с тенденцией появления записей Ordinals.

Что такое Ordinals

Прежде всего, стоит отметить, что это явление привлекло внимание как энтузиастов, трейдеров BRC20, так и коллекционеров.

Эта система предоставляет каждой монете серийный номер и позволяет отслеживать ее в транзакциях.

Число новых записей Ordinals выросло до 422 тысяч в июле, впрочем, объемы продаж и спрос соответственно сократились – до почти на 50%, если сравнивать с июнем.

Такой всплеск записей Ordinals связывается с выпуском компанией Luminex модифицированного стандарта BRC-20. Он позволяет снизить комиссионное собрание. Об этом рассказала аналитика Ребекка Стивенс.