Россия уменьшила поставки дизельного топлива в Африку

В частности, в феврале экспорт дизеля в африканские страны упал почти вдвое - с 1,27 миллиона тонн в январе до 684 тысяч тонн, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Уменьшение объема экспорта связано с увеличением количества инцидентов на НПЗ,

- отмечают эксперты в обзоре Центра ценовых индексов.

Каков экспорт в другие страны? Кроме того, сократился экспорт в Бразилию (на 41%, до 344 тысяч тонн) и другие страны Южной Америки (с 40 тысяч тонн до нуля). Поставки в Турцию, которая является крупнейшим экспортным рынком для российского дизеля, уменьшились на 12% - до 1,13 миллиона тонн. Объемы перевалки с судна на судно, которая осуществляется в Греции, Румынии, Италии и Португалии, сократились на 17% - до 268 тысяч тонн. Общий объем морского экспорта дизеля из российских портов упал на 15% - до 3,13 миллиона тонн.

Интересно! По данным Reuters, объем простаивающих мощностей по первичной переработке нефти на российских НПЗ в феврале вырос до 3,5 миллиона тонн с 2,3 миллиона тонн в январе, "в частности из-за аварийных остановок Рязанской НПК, Саратовского, Сызранского и Волгоградского НПЗ после атак дронов".

Как атаки могут повлиять на дальнейший экспорт

Специалисты говорят, что Россия остается ключевым поставщиком дизеля для стран Северной и Западной Африки и Бразилии. Однако российский экспорт зависит от выполнения первоочередной задачи - это обеспечение внутреннего рынка, в частности в период высокого летнего спроса.

В частности управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов сделал следующие заявления:

Российский рынок дизельного топлива пока полностью обеспечен. Производство в стране вдвое превышает внутренний спрос. Аварии и внеплановые ремонты на НПЗ не имеют существенного влияния на состояние внутреннего рынка дизельного топлива.

Обратите внимание! В частности аварии на заводах могут влиять на доступные для экспорта объемы и приводить к краткосрочной разбалансировке региональных рынков.