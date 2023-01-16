Заморозить Европу не удалось

2022 стал свидетелем использования энергетических поставок как оружие в поддержку вторжения агрессора. Доказательства указывают на мощность энергии как оружия, а также непредвиденные последствия ее применения. Есть все шансы, что то, что казалось европейским энергетическим кризисом, обернется противоположным эффектом в первую очередь для России.

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Вскоре после февральского вторжения США и Европа ввели строгие экономические и финансовые санкции против России, что привело к стычкам по валюте, которой страны ЕС будут платить за газ. Но настоящий конфликт разразился летом, когда Россия прекратила поставки газа из-за главного прямого трубопровода в Германию, что привело к энергетическому кризису на всем континенте.

Еще до войны "Газпром" сокращал поставки газа в ЕС, зависевший от Москвы в вопросе 40% своего импорта. В настоящее время российский импорт составляет около 6%, и Европе удалось по меньшей мере избавиться от зависимости.

Цены опустились до довоенного уровня

Учитывая опасения дефицита поставок зимой и предупреждения МВФ о столь глубоком экономическом спаде, как во время кризиса Covid в некоторых странах Восточной Европы, цена на европейский природный газ резко возросла. Стоимость мегаватт-часа газа выросла с 25 евро до более чем в 11 раз выше — чуть больше 340 евро в августе.

Однако после жаркого европейского лета энергетических войн осень принесла континенту скорее облегчение, чем страх. Согласно аналитическому центру Bruegel, европейские правительства увидели кризис как значительную угрозу и смягчили удар для домохозяйств и компаний, планируя потратить около 3% национального дохода на энергетические субсидии.

Сейчас же цена на сжиженный газ в Европе колеблется около 65 евро, что значительно ниже показателей на пороге вторжения. С летних пиков стоимость газа упала более чем в пять раз. В начале 2023 года европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 85 процентов по сравнению со средним показателем на 70 процентов в то же время года за последние пять лет.

По словам профессора экономики Бена Молла из Лондонской школы экономики, появились доказательства того, что более высокие цены поощряли домохозяйства и компании сокращать потребление газа и находить альтернативы российским поставкам по относительно низким ценам, демонстрируя европейскую экономику более устойчивой, чем боялся.

Реакция спроса была намного больше, а экономические расходы были намного меньше, чем предполагали многие наблюдатели в начале прошлого года, в частности генеральные директора отрасли и лоббисты, предсказывавшие экономический Армагеддон, если российские энергоносители прекратятся, — говорит Молл.

По словам Карстена Бжески, глобального руководителя отдела макроэкономики банка ING, "если континент не захватит суровая зима в ближайшие месяцы, риск кризиса энергоснабжения станет очень низким".

Какие риски сохраняются в этом году

Энергетики предостерегают европейцев от самодовольства, поскольку на сжиженный природный газ в Китае может резко возрасти в текущем году, поскольку в Китае заканчивается нулевая политика Covid, отмечают они, что сопровождается огромной волатильностью цен на энергоносители.

Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, предупредил, что "многие обстоятельства, которые позволили странам ЕС заполнить свои хранилища в преддверии этой зимы, вполне могут не повториться в 2023 году".

Все же геополитические перспективы для энергетики кажутся гораздо более благоприятными, чем когда Россия впервые вторглась в Украину. Оле Хансен, глава товарной стратегии Saxo Bank, говорит, что поскольку спрос на газ в Европе упал на 10 процентов, "континент оказался в ситуации, немыслимой всего несколько месяцев назад, когда цены должны оставаться низкими, чтобы отвлекать поставки СПГ из Европы, чтобы не перегружать хранилища".

Аналитики говорят, что в 2023 году состоятся дальнейшие переходы от газа к производству электроэнергии из возобновляемых источников, а также большая реорганизация промышленных процессов, таким образом повысится безопасность европейской экономики, а Россия потеряет своего основного потребителя газа.

Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник Bruegel, предполагает продолжение сокращения спроса на газ в Европе.

Декарбонизация продвигается на годы, поскольку происходят структурные изменения. Последствия этого уже ощущаются.

Холода наблюдаются в России

Пытаясь заморозить Украину и Европу, агрессор получил свой бумеранг. С начала нового 2023 года почти во всех регионах России наблюдаются экстремальные морозы.

Из-за такой погоды в Ярославле, например, отменяют уроки в школах для учащихся первых – четвертых классов, а для учащихся пятых – одиннадцатых классов ввели режим свободного посещения.

Холодные ночи фиксируют и в столице страны-агрессорки. Там до 6 утра температура опускается до минус 23 градусов.