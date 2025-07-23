Экспорт нефти по Черному морю заблокирован из-за новых правил Путина, – Reuters

Путин заблокировал экспорт нефти. Теперь движение судов в портах должна согласовывать ФСБ.

Почему Путин ввел новые правила?

Отгрузка нефти на танкеры в Черном море остановилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для доступа к российским портам. Новые правила вступили в силу сразу после публикации указа в понедельник.

Этот шаг добавит неопределенности на нефтяном рынке Средиземноморья, который и так остается нестабильным из-за недавнего инцидента с загрязнением. Это привело к задержкам с отгрузкой азербайджанской нефти из турецкого порта,

– пишут в издании.

Как новые правила повлияют на экспорт нефти?

Экспорт нефти сорта CPC Blend с терминала в России в августе планировался на уровне 1,66 миллиона баррелей в сутки, или около 6,5 миллиона метрических тонн – почти без изменений по сравнению с июльским планом.

Ожидается, что в июле объемы экспорта и транзита нефти через Новороссийск составят примерно 2,2 миллиона тонн.

Кто был крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов?

Саудовская Аравия стала основным покупателем российских нефтепродуктов, а именно мазута и вакуумного газойля (ВГО) в июне. Прямые поставки нефтепродуктов из российских портов в Саудовскую Аравию в июне увеличились на 9% по сравнению с маем – до 800 тысяч тонн.

Одновременно сократились поставки в Индию и Турцию. В прошлом месяце объем экспорта в Индию снизился на 49% – до примерно 340 тысяч тонн, а в Турцию - на 33%, до 280 тысяч тонн.

Около 400 тысяч тонн мазута и ВГО было отправлено в июне на терминал Айн-Сухна в Египте – важный топливный хаб, который используется для хранения и дальнейшего экспорта нефтепродуктов.