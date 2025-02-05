Что известно о нефтяных танкерах

Однако загрузка нефти на танкеры – это одно, а ее разгрузка – совсем другое, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так в Тихоокеанском регионе были разгружены только два из девяти грузов, отправленных с нефте-газовых проектов на острове Сахалин после введения санкций. Что касается остальных:

четыре простаивают вблизи российского порта Находка;

один с 17 января находится между Японией и Южной Кореей;

еще один в понедельник прибыл к месту назначения в Китае;

последний еще не достиг места, где, вероятно, также будет простаивать.

С учетом того, что для транспортировки этих сортов нефти обычно используется всего 10 специализированных танкеров, поставки могут начать останавливаться, если эти суда не будут освобождены. Пока что лишь один груз, загруженный после введения санкций, был перегружен на другое судно,

– пишет Bloomberg.

Как Россия пытается обойти санкции

В материале говорится о том, что поставки ключевого тихоокеанского сорта ESPO продолжаются. В частности для замены судов, попавших под санкции США в прошлом месяце, привлекают несанкционные танкеры.

И только два из 27 грузов, загруженных в период с 10 января по 2 февраля, попали на суда, находящихся под санкциями Вашингтона. Ни один из них пока не пытался разгрузить свою нефть.

Согласно информации издания, одно судно простаивает возле Козьмино с момента загрузки.

Первый танкер, загрузивший постсанкционный груз в арктическом порту Мурманск, в воскресенье вошел в Средиземное море. По состоянию на сейчас он направляется к Суэцкому каналу.

Кроме того, данные о судоходстве свидетельствуют, что он направляется к западному побережью Индии. Туда он должен прибыть примерно через две недели. В Нью-Дели заявили, что после окончания срока действия санкций в этом месяце не будет принимать грузы, транспортируемые санкционными судами.

Обратите внимание! Если приемные терминалы не будут принимать грузы, то запасы российской нефти в плавучих хранилищах будут быстро расти. Сейчас один из постсанкционных грузов из Мурманска находится на судне, которое указывает как пункт назначения OPL Oman - потенциальное место для хранения.