Как происходит такая торговля

Сотрудничество с Россией через цифровую валюту осуществляют Индия и Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Будет ли рынок валют без изменений: прогноз курса доллара и евро

Стало известно, что некоторые нефтяные компании в России используют эфир, биткойн и стейблкоины, чтобы конвертировать китайские юани и индийские рупии в рубли.

Обратите внимание! По данным Международного энергетического агентства, за 2024 год общий объем такой торговли нефтью составлял 192 миллиарда долларов.

Один из источников Reuters указывает, что даже если санкции против России будут отменены, криптовалюта, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью. Ведь это удобный инструмент, который позволяет проводить все операции быстрее.

Как выглядит такой расчет на практике, разберемся на примере:

китайский покупатель оплачивает нефть в юанях;

средства получает торговая компания, выступающая в качестве посредника (деньги поступает на оффшорный счет);

далее посредник конвертирует полученные деньги в крипту и переводит на другой счет;

с этого счета деньги передают уже в Россию;

при передаче денег на российский счет, происходит конвертация в рубли.

Заметьте! Именно крипта помогла подсанкционным Ирану и Венесуэле сохранить свою экономику.