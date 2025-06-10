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11 июня, 11:06
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В Брюсселе стартовало обсуждение новых санкций против России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • ЕС планирует 18-й пакет санкций против России, обсуждение которого началось на заседании Coreper.
  • Новые санкции включают ограничения в энергетике, банковском секторе и запреты на экспорт, в частности снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Евросоюз планирует в ближайшее время усилить давление на Россию, применив 18-й пакет санкций. Обсуждение новых ограничений уже начались на самом высоком уровне.

Как в ЕС рассматривают новые санкции против России

Европейская комиссия официально представила проект 18-го пакета санкций против России 10 июня и сразу же передала его на рассмотрение Совета ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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По словам европейских дипломатов, новый пакет санкций сначала обсудят члены Комитета постоянных представителей (Coreper II).

Комиссия уже передала в Совет ЕС свое предложение. Обсуждение 18-го пакета санкций начинается уже сегодня (10 июня – 24 Канал) на заседании Coreper, 
– заявил дипломат.

Что известно о Совете ЕС

Совет ЕС представляет правительства стран Евросоюза. В Совете собираются министры всех стран ЕС для обсуждения и принятия решений по политике и законам блока. Совет является одним из двух законодательных органов ЕС.

Решения в Совете принимаются голосованием министров стран. В основном решения принимаются квалифицированным большинством, однако в некоторых случаях необходимо единогласие, например, по вопросам налогообложения или безопасности.

Какие санкции против России предлагают в 18-м пакете

В 18-м пакете санкций против России Еврокомиссия предлагает новые ограничения в отношении энергетики и банковского сектора, а также усиление запретов на экспорт, а именно:

  • полный запрет на транзакции по трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2";
  • снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель;
  • введение санкций еще против 77 судов теневого флота России, в дополнение к 342, уже под запретом;
  • запрет на импорт нефтепродуктов, которые производятся из российской сырой нефти;
  • полный запрет на использование системы SWIFT, распространение ее еще на 22 российских банка;
  • расширение запрета на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с Россией в обход санкций;
  • дальнейшие запреты на российский экспорт на сумму более 2,5 миллиардов евро.

Важно! Представители дипломатических кругов ЕС пока не берутся прогнозировать ход обсуждения новых санкций, как и реакцию Венгрии и Словакии на план Еврокомиссии. Лидеры этих стран ранее выступали против новых санкций против России.