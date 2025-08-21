Россия использует финансовые сети, в частности киргизские криптосистемы, для обхода западных санкций. Поэтому, чтобы усилить давление на Москву, Великобритания наложила собственные ограничения.

Что известно о новых санкциях против криптосетей России?

Санкции ввели против восьми физических и юридических лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Их направили на инфраструктуру A7A5 и стейблкойна, привязанного к рублю и запущенного в Кыргызстане. С его помощью Россия переместила 9,3 миллиарда долларов за границу за четыре месяца.

Если Кремль думает, что может скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций путем отмывания транзакций через сомнительные криптосети, они очень ошибаются,

– сказал британский министр Стивен Доути.

Эти меры произошли после переговоров в Вашингтоне в начале этой недели между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Санкции Великобритании были направлены против люксембургской фирмы и четырех киргизских организаций, включая Grinex LLC и Old Vector LLC, связанных с инфраструктурой A7A5.

Также ограничения коснулись трех человек, которые, вероятно, были причастны к поддержке финансовой инфраструктуры России:

одна связана с киргизским банком, который использовался для оплаты военных товаров;

второй обвиняется в содействии избежанию санкций;

третий подозревается в предоставлении услуг российскому государственному "Промсвязьбанку".

США также на прошлой неделе ввели санкции против Grinex и Old Vector, ссылаясь на их роль в содействии избежанию санкций и поддержке незаконной криптоактивности.

Какие санкции против России ранее ввела Великобритания?