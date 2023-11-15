Пентагон мог покупать российские нефтепродукты

Снабжение нефтепродуктов для Пентагона происходило через греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который находится на побережье Эгейского моря. Однако после введения санкций против России ситуация изменилась.

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После санкций на российскую нефть ее начали транспортировать не непосредственно на завод, а через турецкий нефтяной терминал в городе Дёртйол. Там она смешивалась и переливалась через несколько танкеров, чтобы замаскировать ее происхождение.

За последние два года терминал в Дёртйол получил 5,4 миллиона баррелей мазута из которых только 1,9 миллиона баррелей нероссийского происхождения. За 2023 год объемы поставок из России на этот терминал составили 2,7 миллиона баррелей. За эти же два года из терминала в Motor Oil Hellas было отгружено 4,2 миллиона баррелей мазута – это где-то 56% всей продукции, который греческий НПЗ получил морским путем.

Несмотря на это, определить точное количество импортируемых Пентагоном нефтепродуктов сложно, ведь они перерабатываются с использованием многих ингредиентов, которые невозможно отследить на всех этапах производства.

Напомните! С марта 2022 года, когда США наложили очередные санкции на Россию, Пентагон украл новые контракты на сумму почти 1 миллиард долларов с компанией Motor Oil Hellas.

В Пентагоне сообщили, что о российском происхождении нефтепродуктов им неизвестно, а ответственность за соблюдение санкций лежит на Motor Oil Hellas. В ответ компания сказала, что она не покупает, не перерабатывает и не торгует российской нефтью или нефтепродуктами.

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