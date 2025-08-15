Какие санкции ввели США?

Также ограничения США коснутся нескольких руководителей этой биржи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп.

Более того, американское правительство готово заплатить 6 миллионов долларов за информацию, позволяющую найти лиц, которые были внесены в "черный список". Дело в том, что, предположительно, через Garantex отмывались деньги.

Санкции решили ввести не только против этой биржи. Ограничения также коснутся:

фирмы Grinex;

6 компаний в России и Кыргызстане, которые также были замечены за содействием преступной деятельности.

Интересно! 5 из 6 миллионов указанного вознаграждения это средства, которые США готовы заплатить за информацию о местонахождении Александра Мира Серда. По состоянию на сейчас, известно, что он имеет двойное гражданство: России и Ганы.