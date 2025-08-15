14 августа Госдеп и Минфин США объявили о введении новых санкций. Ограничения касаются российской криптовалютной биржи Garantex.

Какие санкции ввели США?

Также ограничения США коснутся нескольких руководителей этой биржи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп.

Более того, американское правительство готово заплатить 6 миллионов долларов за информацию, позволяющую найти лиц, которые были внесены в "черный список". Дело в том, что, предположительно, через Garantex отмывались деньги.

Санкции решили ввести не только против этой биржи. Ограничения также коснутся:

фирмы Grinex;

6 компаний в России и Кыргызстане, которые также были замечены за содействием преступной деятельности.

Интересно! 5 из 6 миллионов указанного вознаграждения это средства, которые США готовы заплатить за информацию о местонахождении Александра Мира Серда. По состоянию на сейчас, известно, что он имеет двойное гражданство: России и Ганы.