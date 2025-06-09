Что известно о передаче доли

Российский производитель потерял долю в огромном месторождении, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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С недавних пор частью проекта, который ранее принадлежал российской стороне, владеет компания Taadeen. А оставшиеся 59%,, принадлежат Endiama EP – национальной алмазной компании Анголы.

Формальное вхождение "дочки" оманского фонда в проект состоялось 26 мая, согласно сообщению ангольского министерства минеральных ресурсов, нефти и газа.

Компания Taadeen также получила 50% долю Catoca в алмазном месторождении Luele. Catoca разрабатывает четвертый по величине в мире открытый рудник, добывая более 75% ангольских алмазов.

Почему "Алроса" потеряла долю

Ангольские власти стремились сменить партнера в проекте после того, как "Алроса", крупнейший в мире алмазодобытчик в каратах, в 2022 году попала под западные санкции.

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведу говорил, что после санкций пребывание "Алросы" среди акционеров ангольской алмазодобывающей компании повлияло на "авторитет Анголы на международном алмазном рынке".

Санкции также ударили по поставкам российских алмазов на мировой рынок. За год экспорт алмазов сократился в натуральном выражении на 6,27% – до 30,37 миллионов карат.

Показатель оказался ниже даже уровня 2015 года, когда против России ввели первые санкции – в том году на экспорт было отправлено 30,8 миллионов карат. При этом в 2021 году поставки на внешние рынки достигали 48,6 миллионов карат.