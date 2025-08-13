Какая должна быть финансовая подушка при разных зарплатах?

Размер накоплений будет зависеть от размера зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Эксперт посчитал, какая должна быть финансовая подушка при разных зарплатах:

Минималка (8 000 гривен)

Учитывая, что нужен запас средств минимум на 3 месяца, то при минималке это 24 000 гривен. В случае накопить денег на полгода сумма должна достигать 48 000 гривен.

Нужно учитывать, что уровень реальных расходов, особенно в городах, значительно превышает минимальную зарплату. Поэтому в этом случае однозначно нужно еще искать дополнительные источники дохода,

– говорит финансовый аналитик Александр Иванчук.

Средняя зарплата (около 20 000 гривен)

При среднем доходе финансовая подушка на три месяца у человека должна быть не менее 60 000 гривен, а на 6 месяцев – не менее 120 000 гривен.

Зарплата, выше средней (около 27 000 гривен)

Если человек получает "чистыми" 27 тысяч гривен в месяц, то, соответственно, размер сбережений на 3 месяца должен составлять 81 000 гривен, а на полгода – 162 000 гривен.

Гривна или иностранная валюта: в чем хранить деньги?

Базовой составляющей в финансовой подушке должна быть гривна – от трети до половины. Еще одна треть или даже 40% накоплений должно быть в валюте – долларах или евро.

Еще одним активом могут быть украинские облигации внутреннего государственного займа. В этом активе можно хранить 25-30% своих сбережений.