Что ждет валютные сбережения украинцев: прогноз экономиста

Украина имеет собственную финансовую подушку благодаря международной поддержке. Нацбанк пытается сделать все необходимое, чтобы украинцев привлекали активы именно в гривнах.

Граждане могут положить депозит в банке или приобрести военные облигации. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, отметив, что для украинцев есть очень выгодный вариант по сбережениям и говорится не о пассивном доходе.

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Что сейчас стоит сделать украинцам

По словам экономиста, украинцам стоит наблюдать за активами, которые есть в Украине – пассивный доход или недвижимость. Национальный банк нашей страны сейчас пытается сделать так, чтобы инвестиционные активы в гривнах были привлекательными для граждан.

"Простыми словами – если вы кладете депозит в банке или покупаете военные облигации в гривнах, то чтобы доходность у них была выше, чем долларовая или евровая доходность. То есть гривна должна быть твердой валютой", – отметил он.

Фурман отметил, что стабильность на валютном рынке в 2025 году и последующих годах будет обеспечена. Ведь Украина получает значительную международную финансовую помощь. Эти средства сначала идут в госбюджет, затем в золото-валютных резервов, откуда Нацбанк отдает эти средства правительству (именно гривнами) для финансирования бюджетных расходов.

По прогнозам Нацбанка, золото-валютные резервы в этом году будут более 40 миллиардов долларов. На последующие годы будет тоже не малая сумма. Это финансовая подушка украинской гривны. Поэтому кладя депозит или покупая военные облигации, вы можете получить доходность 15% или 16% годовых. Это значительно больше, чем получать в иностранной валюте,

– пояснил он.

Экономист добавил, что гораздо больший доход украинцам может принести именно собственное дело, а не пассивный доход. Так, граждане могут получить гранты для развития бизнеса через государственную службу занятости и не возвращать деньги. Главное – защитить свой бизнес-план.

К слову, относительно иностранных валют, финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что украинцам стоит выбирать валюту для вложений в зависимости от времени, когда вы планируете осуществить обмен. В первой половине 2025 года лучше покупать доллар, во второй – привлекательным для сбережений является евро.