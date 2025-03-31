Семья Трампа завладела крупной криптокомпанией: какую прибыль получит семья президента США

Семья Дональда Трампа взяла под свой контроль криптовалютный проект после того, как компания World Liberty Financial привлекла туда более полумиллиарда долларов. Семья президента США получила большую часть этих средств благодаря условиям управления.

Семья Трампа завладела крупной криптокомпанией

Запущенная прошлой осенью World Liberty имела целью предоставить людям доступ к финансовым услугам с помощью криптовалют, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доступ она должна была предоставлять без посредников, таких как банки, в рамках концепции децентрализованных финансов (DeFi). Но по состоянию на сейчас платформа еще не запущена, а ее штат остается малым.

Несмотря на это, в середине марта World Liberty объявила, что привлекла 550 миллионов долларов от продажи так называемых токенов управления. По подсчетам Reuters, большинство продаж состоялась после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

В материале объяснили, что эти токены, имеющие символ $WLFI, дают владельцам право голосовать за изменения в основном коде проекта и выражать свое мнение относительно его направления и планов. В то же время они не подлежат торговле.

Когда World Liberty начала активно привлекать средства, то раскрыла информацию о том, что семья Трампа получила контроль над бизнесом – это видно из обновленных данных на официальном сайте,

– говорится в тексте материала.

Обратите внимание! В частности соучредители, криптопредприниматели Зак Фолькман и Чейз Херро, уступили руководящую роль в пользу компании, в которой семья Трампа владеет 60% акций. Однако эти изменения ранее не публиковались.

Семья Трампа получает более половины прибыли компании

В общем семья Трампа теперь имеет право на 75% чистой прибыли от продажи токенов и 60% доходов от операций World Liberty, как только основной бизнес начнет работать. Это означает, что на данный момент семья президента Соединенных Штатов претендует примерно на 400 миллионов долларов.

После выплат учредителям у самой компании останется лишь 5% от привлеченных 550 миллионов для развития платформы,

– пишет Reuters.

По оценкам экспертов, структура проекта является слишком централизованной, что нетипично для сферы DeFi. Исследование пяти крупнейших платформ децентрализованного кредитования и интервью с четырьмя американскими учеными, которые изучают криптоиндустрию, подтверждают это.

Мне трудно увидеть экономическую выгоду для владельцев этих токенов,

– сказал Джим Энджел, доцент Джорджтаунского университета, который пишет о регулировании DeFi.

Дэвид Краузе, профессор финансов в университете Маркетт в Милвоки, который недавно опубликовал исследование по World Liberty, подтвердил, что "структура проекта фактически исключает обычных инвесторов и владельцев токенов из любого существенного финансового участия".

На вопрос о World Liberty в Белом доме ответили, что следует обращаться к Trump Organization. Однако главный юрисконсульт компании и старшие сыновья президента, которые являются ее исполнительными директорами, не предоставили никаких комментариев.

Заметьте! В январе Trump Organization заявила, что активы президента будут переданы в доверительное управление его детям, а он сам не будет участвовать в ежедневных операциях.