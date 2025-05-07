Что предусматривает новый закон

Закон был поддержан обеими палатами местного парламента, где большинство представляют республиканцы, передает 24 Канал со ссылкой на губернатора штата Келли Эйотт.

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Согласно закону HB302, штат Нью-Гемпшир получил право вкладывать до 5% своих государственных финансов в драгоценные металлы и цифровые активы с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов.

Заметьте! Среди криптовалют под эти критерии пока подпадает только биткойн, отмечает Business Insider. Закон вступит в силу через 60 дней после подписания.

Будут ли такие же инициативы в других штатах

Несмотря на интерес криптовалютными резервами в других штатах – в частности, в Монтане, Вайоминге, Северной Дакоте и Пенсильвании – аналогичные инициативы там были остановлены, а Флорида вообще отозвала соответствующие законопроекты.

На национальном уровне администрация Дональда Трампа также поддержала идею создания резерва биткойнов, но только из монет, которые уже находятся в собственности правительства, без новых закупок.

Заметьте! Сторонники биткойна считают, что формирование крипторезервов может стать эффективным инструментом защиты от инфляции и финансовых кризисов в традиционной экономике.