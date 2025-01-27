Сколько Россия зарабатывает благодаря продаже СПГ

Однако там присутствует сложная структура по расчетным платежам, о чем рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 каналу.

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Так значительная доля СПГ идет с проекта "Ямал". Кроме того, система построена так, что Европа фактически не покупает этот газ у России, а газом забирает средства, которые вложили в проект ранее.

Нельзя сказать, что там значительные средства поступают в российский бюджет, ведь есть большие налоговые льготы. Впрочем, есть российский акционер "Новатэк", который также получает средства от продажи СПГ. В то же время у этого производителя сжиженного газа есть собственная частная военная компания, которая сейчас воюет против Украины,

– пояснил Сергей Макогон.

К тому же последний пакет санкций предусматривает не только санкции против нефти, а еще и против сжиженного газа. В частности под эти санкции попали два действующих российских СПГ-проекты:

"СПГ Портовая";

"Криогаз-Высоцк".

Как отметил Макогон, речь идет о небольших проектах, которые размещены в Балтике. Они в основном поставляли газ в Европу.

Важно! Из-за ограничений от США и Великобритании, их экспорт будет заблокирован. Кроме того, дополнительно были введены санкции против 4 СПГ-танкеров ледокольного типа и нескольких китайских компаний, которые поставляли оборудование на российские СПГ-проекты.