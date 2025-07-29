Экспорт фармацевтической продукции с Евросоюзом может обложиться пошлиной в 15% уже с 1 июля. Это добавляет путаницы относительно соглашения между ЕС и США.

Что происходит с экспортом фармацевтической продукции из ЕС?

В частности уже был опубликован текст по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В тексте отмечается, что на фармацевтическую продукцию будет введена базовая ставка пошлины, предусмотренную соглашением. Но это вызвало еще больше путаницы.

Дело в том, менее чем за 24 часа до этого чиновникам ЕС сообщили, что фармацевтика будет оставаться беспошлинной, пока Трамп не завершит расследование по национальной безопасности по статье 232 в сферах фармацевтики и полупроводников.

В рамках стратегии президента Трампа по установлению сбалансированной торговли, Европейский Союз будет платить Соединенным Штатам таможенную ставку в размере 15%, в частности на автомобили и автозапчасти, фармацевтическую продукцию и полупроводники,

– пишут в The Guardian.

Важно! Ранее в этом месяце Трамп также заявлял, что планирует вводить пошлины на фармацевтику постепенно – уже на этой неделе.