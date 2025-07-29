Укр Рус
Экономика Новости экономики Проблемы соглашения между ЕС и США: экспорт фармацевтики может пострадать от пошлин Трампа
29 июля, 12:23
2

Проблемы соглашения между ЕС и США: экспорт фармацевтики может пострадать от пошлин Трампа

Валерия Моргун
Основні тези
  • Экспорт фармацевтической продукции из Евросоюза может обложиться пошлиной в 15% с 1 июля, что добавляет путаницы в соглашение между ЕС и США.
  • Трамп планирует постепенно вводить пошлины на фармацевтику, и ЕС согласился не вводить налог на цифровые технологии.

Экспорт фармацевтической продукции с Евросоюзом может обложиться пошлиной в 15% уже с 1 июля. Это добавляет путаницы относительно соглашения между ЕС и США.

Что происходит с экспортом фармацевтической продукции из ЕС?

В частности уже был опубликован текст по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Приведет к серьезным проблемам в экономике: две страны ЕС выступили против соглашения с Трампом

В тексте отмечается, что на фармацевтическую продукцию будет введена базовая ставка пошлины, предусмотренную соглашением. Но это вызвало еще больше путаницы.

Дело в том, менее чем за 24 часа до этого чиновникам ЕС сообщили, что фармацевтика будет оставаться беспошлинной, пока Трамп не завершит расследование по национальной безопасности по статье 232 в сферах фармацевтики и полупроводников.

В рамках стратегии президента Трампа по установлению сбалансированной торговли, Европейский Союз будет платить Соединенным Штатам таможенную ставку в размере 15%, в частности на автомобили и автозапчасти, фармацевтическую продукцию и полупроводники,
– пишут в The Guardian.

Важно! Ранее в этом месяце Трамп также заявлял, что планирует вводить пошлины на фармацевтику постепенно – уже на этой неделе.

О чем говорится в тексте?

В тексте Белого Дома также указано, что ЕС согласился не вводить налог на цифровые технологии. Так США и Евросоюз намерены решать проблему необоснованных барьеров в сфере цифровой торговли. В этом контексте ЕС подтверждает, что не будет внедрять или поддерживать сборы за использование сети. Кроме того, Соединенные Штаты и Евросоюз сохранят нулевые таможенные пошлины на электронные трансмиссии (электронную передачу данных).