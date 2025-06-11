О чем договорились США и Китай в Лондоне

Переговоры США и Китая в лондонском Ланкастер-Хаусе продолжались до поздней ночи вторника и порой были настолько напряженными, что стороны несколько раз были близки к провалу. Однако в конце концов они завершились достижением "рамочного" соглашения между странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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По итогам переговоров удалось достичь таких договоренностей:

Китай согласился ускорить поставки редкоземельных элементов в США, которые критически важны для автомобильной промышленности и оборонной сферы.

США пообещали смягчить контроль на экспорт программного обеспечения, деталей для самолетов, полупроводников, химических веществ и аэрокосмических компонентов.

Соединенные Штаты также отменят запрет на зачисление студентов из Китая в свои вузы.

Важно! Обе делегации представят "рамочное" соглашение лидерам своих стран. Чтобы оно вступило в силу, договоренности должны одобрить Дональд Трамп и Си Цзиньпинь.

Зачем понадобилось новое соглашение между США и Китаем

Переговоры между представителями США и Китая понадобились, чтобы уменьшить торговое напряжение между странами и спасти предыдущее соглашение, подписанное в мае в Женеве.

В Швейцарии США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии и взаимном снижении пошлин на экспорт.

Однако договоренность была разрушена из-за того, что Китай продлил ограничения на поставки ценных редкоземельных металлов и магнитов, необходимых американской промышленности.

США в ответ пытались давить на Китай, ограничив экспорт американских товаров и технологий.

Стоит знать! На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин на фоне тторгового напряжения стран провели 90-минутный телефонный разговор. Торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что обе стороны были настроены позитивно. По его словам, также поднимался вопрос о более широком торговом соглашении между США и Китаем.