Каких договоренностей достигли США и Китай

Урегулировать спор удалось в частности с помощью телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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После разговора лидеров двух государств переговорные группы от США и Китая снова провели встречу в Лондоне, которая имела целью положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Теперь я уверен, что, как и договорено, магниты начнут поступать,

– заявил Бессент.

Стоит знать! На прошлой неделе Трамп заявил, что США подписали соглашение с Китаем, однако не сообщил подробности. Впрочем представитель Белого дома отметил, что Вашингтон достиг договоренности с Пекином об ускорении поставок редкоземельных материалов в США.

Почему экспорт металлов важен для США

Ранее в ответ на новые американские пошлины Китай приостановил экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов. Это вызвало сбои в цепочках поставок элементов, которые являются критически важными для различных отраслей США:

автопроизводителей;

авиакосмической промышленности;

производителей полупроводников;

оборонной отрасли.

В мае состоялись торговые переговоры между США и Китаем в Женеве, на которых Пекин обязался отменить ограничения, введенные со 2 апреля.

Однако, по словам Бессента, поставки материалов происходили не такими темпами, как было договорено, поэтому США ввели контрмеры. И вот в конце концов спор удалось уладить.

Важно! По данным издания, Пекин тщательно проверяет покупателей редкоземельных металлов, чтобы предотвратить использование материалов для нужд армии США. Это замедляет процесс получения экспортных лицензий на эти товары.