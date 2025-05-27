Сколько заработал Трамп за последние месяцы

Семья Трампа и ее деловые партнеры собрали 320 миллионов долларов в качестве вознаграждения за новую криптовалюту, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Они также были посредниками в продаже недвижимости за рубежом на миллиарды долларов и открывают в Вашингтоне эксклюзивный клуб под названием Executive Branch. Элитный клуб взимает 500 000 долларов за членство, и все это только за последние несколько месяцев.

Только на операциях с криптовалютами и мемокоинами Дональд и Мелания Трамп заработали 320 миллионов долларов. Это отдельная экосистема вокруг бренда TRUMP, от запуска токена $TRUMP до громкого ужина в элитном клубе в Вирджинии, на который были приглашены 220 инвесторов криптопроекта.

Доступ на вечеринку открыто продавался в зависимости от того, сколько денег они вложили – не на счет предвыборной кампании, а в бизнес, который приносит пользу Трампу лично.

По обычным вашингтонским стандартам, еще молодая администрация Трампа является кандидатом на самое наглое использование правительственной должности в истории Америки, возможно, затмив даже Teapot Dome, Watergate и другие известные скандалы,

– пишут в издании.

Общие доходы Трампов

Семейное состояние Трампов в марте 2025 года составило 5,1 миллиардов долларов, что на 1,2 миллиарда больше, чем в 2024-м. Часть доходов продолжает поступать от бизнеса сыновей Трампа, в частности в сфере недвижимости, брендов, гольф-клубов и международной франчайзинговой деятельности.

В Белом доме защищают президента, подчеркивая, что он был миллиардером еще до политики, и "не нуждается в обогащении за счет должности". Но журналисты и эксперты обращают внимание, что при предыдущих президентах даже намеки на конфликт интересов становились причиной расследований. Зато для Трампа такая практика стала системной и публичной.