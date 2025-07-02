Значительно зарабатывает на цифровых активах: как изменилось состояние Трампа благодаря криптовалюте

На первый взгляд, личное состояние Дональда Трампа не изменилось с момента его возвращения в Белый дом: 6,5 миллиарда долларов в день выборов, 6,4 миллиарда долларов сейчас. Однако более глубокий анализ цифр демонстрирует совсем другую картину.

Благодаря чему увеличивается состояние Трампа

В частности благодаря криптовалютам Трампы могут ускорить монетизацию своего имени, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Криптовалютные проекты добавили по меньшей мере 620 миллионов долларов к состоянию лидера США всего за несколько месяцев. В частности доход от перечня виртуальных токенов и малоизвестных компаний, во много раз превышает более 34 миллионов долларов, которые Trump Organization получила в прошлом году от лицензионных сделок в сфере недвижимости.

Я невероятно горжусь нашей замечательной компанией. Мы никогда не были такими сильными,

– сказал Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization.

Несмотря на активное участие Трампа и его детей в сфере криптовалют, Эрик и Дональд Трамп-младший выступали на мероприятиях в Абу-Даби, Вашингтоне, Дубае и Лас-Вегасе только с декабря. Одним из крупнейших источников роста личного состояния стал проект, над которым работали годами.

Trump National Doral получил в январе разрешение на строительство около 1 500 роскошных квартир на своей территории. Это повысило стоимость более 600 акров земли на окраине Майами, где расположены четыре поля для гольфа и курорт на более 600 номеров, с 350 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.

В то же время бешеные колебания акций Trump Media & Technology Group Corp. – публичной социальной сети президента – показали, насколько быстро активы, оторваны от фундаментальных показателей, могут терять привлекательность. Компания-владелец Truth Social, которая сообщила о чистом убытке в 401 миллион долларов в прошлом году.

Обратите внимание! В то же время она добавила более 4 миллиардов долларов к состоянию Трампа в октябре.

Какие проекты, связанные с Трампом, наиболее известны

Среди наиболее заметных проектов, связанных с Трампами, следует отметить World Liberty Financial. Это платформа, продающая собственный токен и выпускающая стейблкоин под названием USD1 – виртуальную валюту, которая должна отображать стоимость доллара США.

Семья Трампа зарабатывает на этом проекте за счет:

продажи токенов;

владения долей материнской компании проекта;

содержания собственных токенов под брендом World Liberty.

К марту World Liberty продала токенов на 550 миллионов долларов, и примерно 390 миллионов долларов из этой суммы приходится на семью Трампа.

Семья также владеет 22,5 миллиардами токенов, которые стоили бы более 2 миллиардов долларов по цене, по которой токены продавались в июне.

Однако в прошлом месяце семья Трампа сократила свою долю в World Liberty с 60% до 40%. Однако неизвестно, кто именно был покупателем.

Интересно! World Liberty также запустила стейблкоин USD1, который получил значительный толчок к обращению, когда MGX, инвестиционная компания из Абу-Даби в сфере технологий, заявила, что использует этот токен для инвестирования 2 миллиардов долларов в криптобиржу Binance.

Как на состояние повлияла криптовалюта Дональда Трампа

Отдельный токен с именем президента был запущен близко к его инаугурации. Трампы получают выгоду, когда цена мемкоина растет: Fight Fight Fight и аффилированная с Trump Organization компания CIC Digital владеют 80% от общего количества мемкоина, и части этой доли становятся доступными для продажи в течение трех лет.

Мемкоины известны тем, что их очень трудно оценить, обычно потому, что создатели владеют большинством выпущенных токенов и не могут их продать, не обвалив рынок,

– объяснили в Bloomberg.

Компания Gauntlet, которая моделирует риски в сфере криптоактивов, выяснила, что цифровые кошельки, связанные с созданием мемокоина, владеют почти 17 миллионами токенов. Еще около 17 миллионов токенов Трампа эти кошельки перевели на криптобиржи.

Trump Organization приписывают 40% от общего объема, так же как и их долю в World Liberty Financial, – добавили в материале.

Применив значительную скидку на ликвидность и добавив почти 300 миллионов долларов от торговли и продажи, инвестиция Трампа в мемкоин оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

Заметьте! Это не учитывает 800 миллионов токенов стоимостью более 7 миллиардов долларов, которые будут доступны в течение следующих трех лет, начиная с конца этого месяца.

Семья Трампа имеет не только "Трампкоин"

Кроме того, у семьи Трампов есть еще одна криптокарта в рукаве. American Bitcoin – это структура, созданная небольшим инвестиционным банком, связанным с Трампами, планирует стать публичной компанией, что добавит семье еще один источник криптовалютного богатства.

Hut 8 Corp., – компания по майнингу биткоинов – согласилась получить контрольный пакет акций American Bitcoin, передав почти все свои майнинговые устройства. Весь бизнес планирует выйти на публичный рынок путем слияния с Gryphon Digital Mining Inc. Семья Трампа и ее партнеры владеют 20% American Bitcoin.

Важно! Акции Gryphon торгуются на уровне, который оценивает новый проект в более чем 3 миллиарда долларов.