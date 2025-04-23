Белый дом рассматривает способы убедить женщин рожать больше детей

Одно из предложений предусматривает резервирование 30% стипендий престижной правительственной международной программы Фулбрайта для заявителей, которые находятся в браке или имеют детей, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Другая предлагает выплачивать 5 000 долларов наличными в качестве "бонуса при рождении" каждой американской матери после родов. А еще одна – финансирование программ, которые обучают женщин пониманию менструального цикла – частично для того, чтобы лучше понимать периоды овуляции и способность к зачатию.

Официальные лица не уточняют, какие из идей могут быть реализованы. Однако активисты уверены, что вопрос рождаемости станет важной частью повестки дня, указывая на заявление президента Трампа о необходимости "детского бума" и участие чиновников с детьми в публичных мероприятиях.

NYT отмечает, что все эти внутренние обсуждения свидетельствуют о том, что Трамп готовит амбициозный план. И даже если его внимание сейчас сосредоточено на таких вопросах, как бюджетные сокращения, пошлины и депортации.

Обратите внимание! Документ "Проект 2025", который определяет многие элементы повестки дня Трампа, начинается с обещания "восстановить семью как центр американской жизни".

Как могут развиваться планы администрации США

Следующим шагом станет доклад Белого дома, который обещают обнародовать до середины мая, о доступности и стоимости процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Трамп ранее пообещал сделать ЭКО доступным, хотя еще не предоставил конкретных планов.

Самые амбициозные планы могут реализоваться не сразу, ведь даже в мире нет единого рецепта, как эффективно стимулировать рождаемость. Многие идеи, как расширенный налоговый кредит или "бонус при рождении", требуют одобрения Конгресса.

Фонд Heritage готовит отчет, который будет обнародован в ближайшие недели, с рекомендациями для администрации и Конгресса по повышению рождаемости и брачности. Самая смелая идея – налоговый кредит для супружеских пар с детьми, который увеличивается с каждым новым ребенком.

Этот подход, известный как восстановительная репродуктивная медицина, сосредотачивается на лечении "корневых причин" бесплодия, а не на непосредственном применении ЭКО как стандартного решения,

– объясняет издание.

Однако стремление помочь матерям и детям может вступить в конфликт с другими приоритетами администрации. Например, этом месяце Министерство здравоохранения сделало значительные сокращения в Департаменте репродуктивного здоровья, который занимался вопросами ЭКО и материнской смертности.

Также есть предложение ввести квоты для женатых заявителей или заявителей с детьми во всех правительственных программах стипендий, включая программу Фулбрайта. Ее получателями в основном являются выпускники колледжей, многие из которых неженаты и путешествуют сами.

Есть ли более масштабные инициативы? Некоторые в администрации и на Капитолийском холме заинтересованы в более масштабных законодательных инициативах для роста рождаемости. Несколько законодателей рассматривают возможность принятия закона о "бонусе при рождении" – единовременную выплату в несколько тысяч долларов матери вскоре после родов. Бонус также может быть реализован как надбавка к действующему налоговому кредиту на ребенка.

Сам Трамп высказался по этому поводу на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в 2023 году. Он сделал заявление, которое стало лозунгом для многих в движении.

Мы поддержим детский бум и дадим бонусы за новый бэби-бум. Я хочу детский бум,

– сказал Дональд Трамп.