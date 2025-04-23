Какие льготы может получить лицо со статусом "ребенок войны"

В текущем году любой ребенок, пострадавший от военных действий, может получить статус "ребенка войны". Для этого нужно подать заявление и соответствующие документы в местные органы социальной защиты.

Как получить статус "ребенок войны"

Подавать документы может законный представитель ребенка, представитель опеки попечительства или родственники, сообщает 24 Канал.

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Также это может сделать и сам человек. Однако только, если достиг 14-летия.

В частности нужны следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт заявителя (если его подает родственник ребенка);

документ, подтверждающий родство с ребенком;

справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);

паспорт или ID-карта (также при наличии);

загранпаспорт (если он есть в наличии);

выписка из реестра территориальной общины (при наличии);

выписки из медицинских документов, подтверждающие ранения и тому подобное:

копии заявлений о совершении уголовных преступлений в отношении ребенка и выписки из Единого государственного реестра досудебных расследований.

Какие льготы предусмотрены для "детей войны"

Статус "ребенок войны" не предусматривает льгот или выплат на общегосударственном уровне. Но в будущем украинцы с этим статусом могут получать некоторые льготы и соцпомощь:

бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях;

ежегодная денежная помощь на оздоровление;

поддержка для обучения и ежемесячные выплаты на проживание;

помощь в получении образования и компенсация расходов на психологическую помощь.

Обратите внимание! Органы местной власти могут предоставлять дополнительные льготы в зависимости от решений конкретных территориальных общин.