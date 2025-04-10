Ставки на максимум: как решение НБУ может изменить доходность вкладов

Правила игры на депозитном рынке могут измениться в соответствии с решением НБУ относительно уровня учетной ставки. Предварительно, есть прогнозы, что 17 апреля учетная ставка может увеличиться. Это повлечет за собой изменения и по ставкам по гривневым вкладам.

Каких изменений по ставкам ожидать с новой недели

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что 17 апреля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором потенциально регулятор может в очередной раз увеличить учетную ставку. Впрочем это будет зависеть от того, на сколько удалось обуздать инфляцию и укрепить гривну.

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Вместе с тем, Замотаев добавляет, что в начале апреля произошло изменение "архитектуры" монетарной политики.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Разница между учетной ставкой и ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам увеличилась на 1 процентный пункт и составляет 3,5 процентных пункта.

По словам Замотаева, в случае коррекции учетной ставки учетной ставки, которая может потенциально увеличиться до 16 – 16,5%, зеркальные изменения ожидают и ставку по депсертификатам – она может составить 19,5 – 20%.

Такие возможные изменения продолжат тренд на повышение размера ставок по гривневым вкладам для граждан,

– отмечает банкир.

Что будет происходить с доходностью депозитов

Как пояснил Дмитрий Замотаев, на прошлой неделе произошло достаточно синхронное повышение ставок государственными банками, которые имеют существенное влияние на рынок привлечения ресурсов.

Таким образом, стоит ожидать реакцию других игроков, а особенно тех, которые еще не пересматривали ставки по собственным депозитным программам,

– добавляет он.

По состоянию на середину апреля средняя доходность депозитов будет выглядеть следующим образом:

Ультракороткие вклады сроком 3 – 6 месяцев: 13 – 13,5% годовых.

13 – 13,5% годовых. Вклады сроком на 6 – 9 месяцев: 13,5 – 14 _COPY2 5% годовых.

13,5 – 14 _COPY2 5% годовых. Вклады сроком 9 – 12 месяцев: 13 – 13,5% годовых.

13 – 13,5% годовых. Вклады на срок от 1 года: 13 – 13,5% годовых.

Интересно, что сейчас это самые высокие ставки доходности с 2023 года. Как объясняет эксперт, они являются наиболее благоприятными для граждан, которые по меньшей мере планируют проиндексировать собственное состояние от инфляции.

В то же время между банками сейчас значительно усилилась конкуренция. Это произошло в результате монетарных изменений, которые теперь поощряют комбанки развивать прежде всего ультракороткие и долговременные вклады.

Обратите внимание! Есть предположение, что реальные ставки с учетом всевозможных бонусов "на старте" вклада могут достичь от 14% на срок 3 – 6 месяцев до 16 – 17% на вклады до 1 года.