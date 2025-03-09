Как вырастут ставки по гривневым депозитам

В Глобус Банке, передает 24 Канал, отмечают, что кроме повышения ставки до 15,5% было принято решение об изменении операционного дизайна процентной политики НБУ.

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Поэтому с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам составит 19%, а ставки по гривневым депозитам физических лиц могут вырасти до 16 – 17% годовых, говорит банкир Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка До начала апреля ситуация в сегменте гривневых депозитов будет максимально благоприятной для вкладчиков, ведь ставки по вкладам могут вырасти в среднем на 0,5 – 1 процентного пункта.

Таким образом, средняя доходность вкладов сроком от 3 месяцев до 6 месяцев может увеличиться до 11,5 – 12% годовых, а вклады на срок от 9 месяцев до 1 года дадут средний доход в размере 12,5 – 13% годовых.

В то же время средняя доходность вкладов сроком 6 – 9 месяцев и от 1 года и выше может составить 15 – 16% (в отдельных случаях с учетом бонусных процентов к базовым ставкам максимальная доходность потенциально может достичь 17% годовых).

Какие вклады могут стать самыми интересными для украинцев

По мнению Замотаева, рост доходности ультракоротких вкладов (3 – 6 месяцев) вряд ли догонит инфляцию, которая к июню – июля составит 13 – 15% в годовом измерении.

Однако для потенциальных вкладчиков в таком случае могут быть интересными вклады на срок 6 – 9 месяцев, а также от 1 года.

Ставки по вкладам от 6 месяцев до 9 месяцев и от 1 года и дольше почти выровнялись, что позволяет гражданам, которые решатся на размещение средств, выбирать между этими депозитными программами. Но в стратегическом плане интереснее именно долговременные вклады,

– отметил банкир.

Дело в том, что с учетом налоговых взысканий и прогнозируемого снижения инфляции до 8 – 9% во втором полугодии, клиенты смогут получить пассивную прибыль в размере до 4%, а иногда до 5%.

В то же время во второй половине года Нацбанк может постепенно снижать учетную ставку до 14 – 14,5%. Это отразится на доходности гривневых вкладов. Поэтому в ближайшие месяцы ставки доходности по гривневым вкладам будут самыми высокими.

Напоминаем! С начала полномасштабной войны в 2022 году до 6 июня 2025 года НБУ менял учетную ставку 11 раз. Рекордное значение учетной ставки 25% действовало с 3 июня 2022 года по 28 июля 2023 года. В этот период наблюдались самые высокие ставки по гривневым депозитам физических лиц.