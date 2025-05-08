Гривневые вклады в мае: куда вложить деньги и не прогореть

В мае возможна точечная корректировка ставок по депозитам, в то же время интерес к гривневым вкладам растет. Кроме того, иногда самые высокие ставки будут достигать 16% – 17% годовых.

В какие депозиты вкладывать деньги

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что на следующей неделе, с 12 по 18 мая, ситуация в сегменте депозитов будет разворачиваться по привычному для последних недель сценарию.

Читайте также Деньги США и украинские недра: выгодна ли сделка о минералах для Украины и какие будут прибыли

Поэтому, банки будут продолжать коррекцию ставок по вкладам, правда, это будет происходить больше точечно, ведь большинство банков, делающих ставку на развитие депозитов, еще в апреле уже повысили доходность.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Кроме того, понемногу будет расти количество вкладчиков – по предварительным прогнозам в мае прирост новых клиентов составит в среднем 2 – 2,5%. А наибольшая популярность будет наблюдаться на вклады со сроком размещения от 6 до 9 месяцев: именно на эти вклады фиксируются наибольшие ставки (в среднем до 14,5% годовых).

Сейчас можно констатировать, что после повышения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, средние ставки на гривневые депозиты в зависимости от их продолжительности колеблются от 13% до 14,5%.

Обратите внимание! Наибольшие ставки, учитывающие предложенные клиентам бонусные проценты за открытие вклада, достигают 16 – 17% годовых, что фактически гарантирует вкладчикам независимость от инфляционных рисков.

Какие факторы повлияют на настроения клиентов

По словам Замотаева, главными факторами остаются уровень потребительских цен (ожидается, что в мае инфляция может составить до 1 – 1,5% за месяц), а также ситуация на валютном рынке.

Понимаем, что стабильность курса доллара США, как главной иностранной валюты в стране, будет повышать доверие граждан к гривневым вкладам, прежде всего как механизма сохранения средств,

– добавляет банкир.

Вместе с тем нельзя обойти чисто военные факторы, которые прежде всего будут влиять на общественные настроения. Это и ход боевых действий, последствия вражеских обстрелов, а также гипотетический вопрос завершения войны или по крайней мере наработки реальных для этого механизмов.

Важно! Если учитывать только экономические ожидания, то май может стать одним из самых активных месяцев, когда граждане более активно будут размещать средства на гривневых вкладах.