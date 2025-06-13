Как изменилась стоимость крипты в июне 2025 года
Предположительно, причиной такого снижения стоимости крипты является атака Ирана Израилем, пишет 24 Канал.
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Данные Coingecko показывают, что сейчас курс биткойна – 104 749 долларов. За последние сутки эта валюта подешевела на почти 2,7%.
Сколько сейчас стоит биткойн / Скриншот Coingecko
Обратите внимание! За год биткойн подорожал на 55%.
Ethereum подешевел еще больше. По состоянию на сейчас, эта цифровая валюта имеет цену – 2 520,54 доллара. За сутки Ethereum снизился в цене на 8,6%.
Цена эфириума сейчас / Скриншот Coingecko
Продемонстрировали падение и другие валюты. Крипта с самой большой капитализацией сейчас имеет такую стоимость:
- Solana – 144,80 долларов – за сутки подешевела на 9,1%;
- Dogecoin – 0,17 доллара – удешевление за сутки на 8,3%;
- Cardano – 0,63 доллара – подешевела на 7,6% за последние 24 часа.