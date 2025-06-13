Биткойн и другие: какая крипта подешевела в середине июня

Стоимость крипты начала снижаться. В частности, биткоин упал в цене, буквально за сутки. Продемонстрировал удешевление и Ethereum.

Как изменилась стоимость крипты в июне 2025 года

Предположительно, причиной такого снижения стоимости крипты является атака Ирана Израилем, пишет 24 Канал.

Читайте также Зарплата растет, а толку нет: почему украинцы не чувствуют увеличения выплат

Данные Coingecko показывают, что сейчас курс биткойна – 104 749 долларов. За последние сутки эта валюта подешевела на почти 2,7%.



Сколько сейчас стоит биткойн / Скриншот Coingecko

Обратите внимание! За год биткойн подорожал на 55%.

Ethereum подешевел еще больше. По состоянию на сейчас, эта цифровая валюта имеет цену – 2 520,54 доллара. За сутки Ethereum снизился в цене на 8,6%.



Цена эфириума сейчас / Скриншот Coingecko

Продемонстрировали падение и другие валюты. Крипта с самой большой капитализацией сейчас имеет такую стоимость: